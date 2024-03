Fiuk - Leo Franco/ Agnews

Publicado 13/03/2024 14:49 | Atualizado 13/03/2024 14:59

Fiuk marcou presença na festa de aniversário da influenciadora Emily Garcia e foi flagrado aos beijos com uma jovem misteriosa durante o evento. Apesar de não ser possível identificar a moça pelas imagens que circulam na web, fica evidente que o cantor aproveitou bastante a festa.



A página “Condomínio da Fifi” registrou o momento em que o ator trocava carinhos com uma desconhecida. O famoso “beijou horrores”, como declarou o usuário, a jovem ainda não identificada. Além disso, o artista também foi visto em clima romântico ao lado de Deolane Bezerra, agitando a noite com seus flertes.





A advogada gravou um momento em que os dois dançavam juntos na pista, durante o show de Maiara e Maraisa. Porém, o flerte entre Deolane e Fiuk não é novidade. No ano passado, durante a Casa da Barra, evento promovido por Carlinhos Maia, eles já haviam sido vistos juntos.



Inclusive, durante o show de Marina Sena, foram filmados flertando. Na época, a influenciadora fez questão de perguntar para o famoso: "Você vai cantar Alma Gêmea no meu ouvido'?". O possível romance entre eles chegou a agitar os fãs, mas tudo indica que, desta vez, ele estava mais interessado em outra pessoa.