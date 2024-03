Compridos e com penas, os brincos que remetem às origens indígenas são usados por Isabelle Nogueira - Reprodução

Publicado 19/03/2024 12:06 | Atualizado 19/03/2024 12:07



Durante a dinâmica do Sincerão na última segunda-feira (18), as aliadas Beatriz e Alane não pouparam críticas a Isabelle e parece que as palavras afetaram a sister. Um trecho em que ela canta "Deus Me Proteja", hino de Chico César popularizado por Juliette no BBB 21, viralizou nas redes sociais.



Nesta terça-feira (19), o despertador tocou ao som da música e a manauara continuou cantarolando ao longo do dia, enquanto Alane descansava ao seu lado. Nas redes sociais, muitos internautas interpretaram a cantoria como uma indireta da participante após as críticas recebidas.



Entre os comentários, alguns seguidores expressaram sua irritação com o comportamento de Isabelle. Eles apontaram que ela estaria se deixando influenciar pelos comentários das colegas de confinamento. Já outros aguardam a próxima ação da sister, especialmente após a eliminação prevista para a noite.



“A Isabelle tá cada dia mais insuportável”, criticou um seguidor. “Isabelle se deixando levar pelo comentário da que vai ser eliminada hoje”, apontou outra. “Cavando o seu buraco pra sair do BBB”, ironizou uma terceira. “Hj dps da eliminação vamos ver qual rota Isabelle vai calcular”, sugeriu mais um.