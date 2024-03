Jojo Todynho fala sobre as consequências da bariátrica - Reprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 13:13

Jojo Todynho participou de uma conversa com Ana Maria Braga no programa “Mais Você”, nesta terça-feira (19). Na ocasião, a funkeira revelou detalhes de sua rotina fitness e sua relação com o corpo atual. Além disso, ela compartilhou a intensidade dos exercícios que vem praticando.



Durante o bate-papo, Jojo destacou sua dedicação na academia e em atividades como tênis e natação, reservando apenas um dia para descanso. “Encarnei nessa coisa de dublê de Gracyanne [Barbosa] e vou ter que levar até o final. Tudo dói, mas estou firme e forte lá”, começou a famosa.



Ao falar sobre autoestima, Jojo revelou como precisou construir aos poucos seu amor-próprio. “A gente brincava que a [minha] família [era] fat family, porque todo mundo é meio gordinho. Mas minha família sempre se arrumou, sempre se cuidou. […] Isso foi me ajudando a criar e definir essa personalidade”, contou.



Sobre a transformação que vem entregando, Jojo Todynho deixou claro que não pensa em parar por aí: “Eu estava com 160 kg [no Dança dos Famosos]. Comecei a fazer academia, reeducação alimentar, protocolo. Perdi 23 kg. Operei com 146 kg.” Atualmente com 100kg, a famosa almeja chegar aos 90 kg.