Chá de Revelação do terceiro bebê de Virginia e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Chá de Revelação do terceiro bebê de Virginia e Zé FelipeReprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 12:20

Zé Felipe não poupou elogios ao falar sobre Virginia Fonseca nesta terça-feira (19). Em uma declaração apaixonada, o cantor expressou seu orgulho da esposa, destacando sua força, determinação e comprometimento. Ele destacou que ela faz de tudo mesmo durante a gravidez e com uma agenda lotada de compromissos.



Revelando que a empresária viajou para São Paulo a trabalho, ele destacou: “Vou falar para vocês, tem que respeitar. Ela é foda, a Virgínia é foda. [Ela está] grávida [e] não para. E a agenda é lotada, e trabalha, e acerta nos compromissos. Me deixa orgulhoso para car*lh*, de verdade mesmo”, começou o cantor.



“Acho que a gente tem que falar, tem que influenciar as pessoas. E ela só é o que ela é por, claro, com certeza, a permissão e a bênção de Deus, mas pelo foco e a determinação que ela tem. Meu amor, tenho muito orgulho de você”, declarou o marido da influencer, com quem ela teve as pequenas Maria Alice e Maria Flor.



O casal está junto desde junho de 2020 e costuma compartilhar publicamente seu amor e apoio mútuo. Em abril de 2023, Zé Felipe viralizou ao lançar um rap em defesa de Virginia após uma polêmica envolvendo o jornalista Evaristo Costa. Na época, o comunicador questionou o fato da influenciadora ter babás para as filhas.



“Eu peço respeito com a minha família / Com as minhas Marias, com a minha Virginia / Ela sempre no corre, trampando a mil / Sempre apanhando, mas nunca caiu / É fácil chegar falando o que quer / Respeita uma mãe, a minha mulher / Através da tela, tu não sabe, irmão / Que o comentário f*de um coração”, disse Zé Felipe em parte do rap que chegou a viralizar nas redes sociais.