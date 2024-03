Mulher de Tammy Miranda faz transplante de sobrancelha: \'5 horas de cirurgia\'

Tammy Miranda. Reprodução/Instagram - Instagram

Tammy Miranda. Reprodução/InstagramInstagram

Publicado 19/03/2024 13:37 | Atualizado 19/03/2024 13:41

Andressa Ferreira, a esposa de Tammy Miranda, surpreendeu seus seguidores ao revelar em seu Instagram que passou por uma cirurgia plástica recente. O motivo da surpresa, porém, seria o objetivo do procedimento: transplante de sobrancelha. Com almofada nos olhos, ela compartilhou alguns detalhes sobre o processo.



Em um vídeo, Andressa contou que, devido ao inchaço, ainda não conseguiria mostrar o como seu rosto ficou. "Acabei de sair da cirurgia. Foram cinco horas de cirurgia. Ainda não vou mostrar o resultado, estou muito inchada. Estou até com os olhos fechados", revelou ela.



"Cinco horas de procedimento, mas amei", enfatizou a influenciadora. "Vou dormir com essa almofada no mínimo por 15 dias para os pelos não terem nenhum tipo de atrito, sedação moderada", explicou Andressa sobre a recuperação.



A famosa também divulgou o kit de cuidados que recebeu dos responsáveis pela cirurgia. Mudando de assunto, ela contou que vai com Bento para a festa da Lua, filha de Viih Tube e Eliezer. Em seguida, ela perguntou se alguém conhece um profissional que faz fantasias personalizadas, já que o pequeno que ir de leopardo.