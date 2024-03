Ariana Grande foi casada com Dalton Gomez - Reprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 15:27

O divórcio de Ariana Grande e Dalton Gomez foi oficializado nesta terça-feira (19), no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com a Associated Press, a artista terá que pagar uma quantia milionária ao ex.

A decisão do juiz determinou que a diva pop, que tem um patrimônio líquido estimado em US$ 240 milhões (aproximadamente R$ 1,2 bilhão), deverá pagar US$ 1,25 milhão (R$ 6,2 milhões) ao corretor de imóveis de luxo. O processo não garantiu pensão alimentícia futura.

De acordo com informações da AP, Ariana também concordou em dividir igualmente os lucros da venda de sua casa em Los Angeles. Além disso, a cantora terá que arcar com US$ 25 mil (R$ 125,6 mil) de honorários advocatícios.

Ariana e Dalton se conheceram no início de 2020 e confirmaram o relacionamento no videoclipe de "Stuck With U", parceria lançada pela cantora e Justin Bieber em maio daquele ano. Em dezembro, os dois anunciaram o noivado e se casaram secretamente em maio de 2021. Os dois pediram o divórcio em setembro de 2023.

Esse mês, Ariana Grande lançou "Eternal Sunshine", seu xxx álbum de estúdio. No clipe de "We Can't Be Friends", a cantora decide apagar todas as lembranças de um relacionamento de sua memória.