Boninho admite erro e exclui publicação sobre sedução no BBBReprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 17:18 | Atualizado 19/03/2024 17:30

Boninho, diretor do BBB 24, excluiu o vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (19) em que anuncia a entrada de um participante fake no reality show. Na publicação, o big boss sugere uma trollagem envolvendo a entrada de um ator argentino na casa com o objetivo de "seduzir" as sisters.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e Boninho pediu desculpas pela brincadeira. "Oi pessoal, sobre o vídeo anterior: apaguei mesmo! E não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei", admitiu.

"Sem noção e não tenho problema em assumir isso. Nada a ver, literalmente, porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha".

De acordo com o marido de Ana Furtado, a ideia era que os brothers acreditassem que Yasmin Brunet havia sido escolhida para participar do "intercâmbio" do programa. Assim, a participante iria para um reality argentino, enquanto um "hermano" entraria na casa mais vigiada do país.

"Amanhã começa uma nova trollagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um ‘hermano’. É aquela história da troca de participantes do Big Brother do mundo inteiro, mas, na verdade, esse ‘hermano' não está participando de Big Brother nenhum e, muito menos, do Big Brother da Argentina”, explicou no vídeo. “A ideia é brincar com ele. E, para piorar mais ainda, a gente para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então, é uma troca de participantes e isso pode até causar um problema deles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake”.

"E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas, é lógico que vai ter um limite, e provocar os meninos, ciúmes. Será que ele consegue?”, completou.