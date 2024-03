Ximbinha revela que fãs de Joelma já tentaram matá-lo - Reprodução/YouTube

Publicado 19/03/2024 16:28

Ximbinha participou do programa "Chupim", da Metropolitana FM, na última segunda-feira (18), e relembrou a polêmica separação de Joelma. O músico revelou que após o fim da banda Calypso, os fãs da cantora tentaram matá-lo.

“Os fãs da Banda Calypso eram muito fãs mesmo. E o pessoal que ficou do lado dela [Joelma], não aceitava que eu vivesse. Eu cheguei a correr risco de vida", relatou. "Eles ficaram muito violentos. Tentaram me matar. Invadiram a minha casa. Eu fiquei com receio de sair na rua”.

O músico também relembrou o fim do casamento com a artista, em 2015. Na ocasião, Joelma que estava sendo perseguida e ameaçada pelo ex-marido e expôs as agressões que sofreu ao longo do casamento. “Eu fui buscar a minha filha no colégio, era 12h, quando eu estava no caminho a advogada dela me ligou querendo que eu passasse a banda para o nome dela, passasse todo o patrimônio que estava no nome da empresa para o nome dela e abrisse mão de ver meus filhos”, contou o guitarrista.

“Eu falei: ‘Não, isso eu não faço. A Banda Calypso é minha vida e meus filhos são tudo o que eu tenho. Eu não vou fazer isso’. E ela disse que eu ia me arrepender se não fizesse isso”, prosseguiu Ximbinha.

“Deixei minha filha no condomínio onde ela estava morando e quando eu chego em casa, almoço, durmo um pouco e quando acordo, ela estava em um programa de televisão aparecendo em uma delegacia. Eu fiquei sem entender e foi aí que começou a desmoronar tudo", completou.