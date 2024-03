Preta Gil relembra paixão por Pabllo Vittar e ?foras? de Ana Carolina - Reprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 19:26 | Atualizado 19/03/2024 19:33

Preta Gil participou do "Surubaum", programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e contou que viveu uma "paixão louca" por Ana Carolina e Pabllo Vittar.

Nesta terça-feira (19), a artista falou sobre sua relação com a cantora nos anos 2000. "Me apaixonei perdidamente por ela. E a gente vivia muito na [Pizzaria] Guanabara. Ficávamos noites e noites. A música [Sinais de Fogo] ela fez pra mim, e a inspiração foi a nossa relação 'platônica'. Eu era muito a fim dela, ela gostava muito de mim também, mas ela não queria sexo comigo", contou.

No entanto, Preta admitiu que não ficou com Ana Carolina. "Ela alimentava uma coisa sedutora para eu ficar ali, mas na hora 'H' nada rolava. Nós nunca ficamos. Nunca dei um beijo de língua nela. Não era para ser mesmo. E ela fala: 'Te dei coisas muito melhores, te dei canções'", relatou.



Ainda segundo a filha de Gilberto Gil, ela também já foi apaixonada por Pabllo Vittar quando estava em um relacionamento fechado. "Eu sou dessas: mesmo casada, sou capaz de viver paixões sem me envolver, a paixão não tem a ver com o sexo. Eu me lembro que me apaixonei pela Pabllo Vittar na época em que a gente se conheceu, oito anos atrás", revelou.



"Me apaixonei de uma maneira que só queria ficar perto dela, estar com ela, sair com ela, conversar com ela... Mas eu não queria transar com ela. É diferente, me apaixono de uma outra forma, por pessoa", completou Preta.