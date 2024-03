Maíra Cardi e Thiago Nigro saem de prédio às pressas por causa de incêndio - Reprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 18:58

Maíra Cardi e Thiago Nigro precisaram interromper uma reunião na última segunda-feira (18) por conta de um incêndio no prédio em que estavam. Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal aparece deixando o local às pressas.

Na gravação compartilhada no stories do Instagram, os empresários aparecem conversando com outras pessoas em uma sala, quando uma funcionária avisa que o prédio estava sendo evacuado.

"Estamos no meio de uma reunião aqui e o que está acontecendo, Alice?", perguntou quando uma funcionária interrompeu a reunião. "Está tendo um incêndio no gerador do elevador", responde ela.

Em seguida, Maíra fala sobre a tranquilidade da mulher para fazer o comunicado: "E você com essa calma toda fofinha". "Eu preciso estar calma. Não posso deixar vocês nervosos", explicou. "Loucura", diz Nigro, que completa a postagem com a legenda: "Pegando fogo no prédio e a turma zem".