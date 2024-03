Beyoncé compartilha vídeo de influencers brasileiros - Reprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 20:45 | Atualizado 19/03/2024 20:47

A cantora Beyoncé agitou as redes sociais na noite desta terça-feira (19) ao compartilhar um vídeo dos influenciadores Raphael Vicente e Ramana Borba em seu perfil oficial no TikTok.

Em comemoração ao sucesso de "TEXAS HOLD’EM", single que marca a era country da artista, Beyoncé publicou um compilado que reúne fãs e famosos curtindo e dançando seu novo hit, incluindo os brasileiros. "Obrigada por fazer esse 'real life boogie' e single número um na parada Hot Country Songs", comemorou a Queen B.

Nas redes sociais, os influencers se emocionaram com o reconhecimento. "É Brasil! Estamos no TikTok da Beyoncé! Eu tô tão feliz! Ai gente, te amo muito Bey, um dia ainda vou ter o privilégio de trabalhar com você! Amém", declarou Ramana Borba.

"Presente nas duas eras! Isso me motiva de uma forma que não consigo nem explicar! E sempre exaltando nossa cultura! O Primeiro em Viaduto de Madureira e esse no Aterro do Flamengo", completou Ramana, que teve seu trabalho reconhecido pela artista durante a era "Renaissance".

"O vídeo que participei da Ramana Borba no TikTok da Beyoncé, meu Deus é o Brasil", publicou Raphael Vicente. "Imagine poder falar que você já foi notado pela Shakira e a Beyoncé", finalizou o influencer, que já teve vídeo elogiado pela cantora colombiana.