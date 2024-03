Giovanna no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Giovanna no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 21:20

Giovanna surpreendeu os participantes do BBB 24 nesta terça-feira (19), ao revelar que já trabalhou com uma participante do BBB 20: Ivy Moraes. Em conversa com os brothers sobre o uso do celular no reality para fazer fotos e vídeos, ela falou sobre a convivência com a ex-sister.

"Eu lembro que a Ivy ficava maluca, mas ela já era viciada em foto já. Às vezes ela ia trabalhar e ela só queria saber de tirar foto", revelou a nutricionista.

Lucas Henrique, o Buda, ficou curioso e questionou como elas se conheceram. "Sim, trabalhava com ela. A gente já saiu juntas para comer japonês. A gente e as outras meninas", relatou.

Raquele também ficou curiosa pra saber se as duas trabalharam juntas como modelo. "Era de evento. A gente já ralou muitas vezes juntas", explicou a mineira. "Achava ela maneirinha", afirmou Buda.

"Ela é, o problema.... ", iniciou Giovanna. "Aqui dentro ela focou no Babu. Babu futebol clube", relembrou o brother.