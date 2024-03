Fernanda - Reprodução/Globo

FernandaReprodução/Globo

Publicado 20/03/2024 08:56 | Atualizado 20/03/2024 08:57

Após respirar aliviada com a eliminação no paredão desta terça-feira (19), Fernanda desabafou com Pitel sobre os desafios do jogo e sua vida pessoal. Porém, na ocasião ela fez uma revelação polêmica sobre crianças. Chocando os espectadores, ela revelou coisas absurdas que já teve vontade de fazer com os filhos.



Mãe solo de duas crianças, Fernanda admitiu ter pensamentos perturbadores e extremos em momentos de desespero com as crianças. A sister tem Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5, mas apenas o pai da caçula é presente. Além disso, um dos pequenos possui o transtorno de espectro autista.



Apesar da dificuldade que a participante teve ao tornar-se mãe solteira, suas falas causaram polêmica: “Tem dias que você quer matar seus filhos e ser presa. Tem dias que você olha pra essas crianças e fala ‘se eu morasse num prédio jogava pela janela, porque não aguenta, você surta, você quer morrer", disse Fernanda.



As declarações da participante provocaram um intenso debate online, com alguns reconhecendo os desafios enfrentados por ela, enquanto outros consideram as falas perturbadoras. "Eu fui mãe de um filho tetraplégico e uma filha saudável sem rede de apoio e o máximo que desejei foi sumir. Jamais cogitei matá-los", disse uma internauta.



"Não gosto da Fernanda, mas esse rolê aí do filho não tem nada. Mãe solo que se fod* pra virar filhos. Ela fala isso, mas tá lá. Quem é certo? O pai que some e posta que ser pai é maravilhoso nas redes? Só quem cria filho sabe a pica que é. A gente ama, ama mais que tudo, mas…", defendeu outra.