José Loreto é flagrado aos beijos e web aponta suposto affair: 'Yasmin'Foto: Reprodução

Publicado 20/03/2024 09:39

Parece que o coração de José Loreto está batendo mais forte novamente! No último domingo (17), o ator foi flagrado trocando beijos apaixonados com uma loira misteriosa pelas ruas do Rio de Janeiro. A cena logo levantou suspeitas sobre um possível novo relacionamento e especulações sobre a identidade da jovem.



Um vídeo que circula nas redes sociais exibe José Loreto em um passeio descontraído pela capital carioca na companhia da misteriosa loira. O casal não hesitou em demonstrar afeto publicamente, trocando um beijo. Mas além de especular um romance, fãs desconfiam que o affair seja ninguém menos que Yasmin Brunet!



Nos comentários da publicação, internautas brincaram sobre a identidade da jovem: “Deve ser a Yasmin”, apontou uma seguidora. “Será a mesma do Lucas? (risos)”, perguntou outro em relação ao ex de Sandy. “Tá parecendo a Yasmin”, reparou uma terceira. “A loira misteriosa ataca novamente, primeiro uma com o Lucas Lima, agora com o Zé Loreto”, brincou mais um.



Vale destacar que, desde o término de seu relacionamento com a ex-BBB Rafa Kalimann, em março de 2023, José Loreto não assumiu nenhuma outra relação. Agora, com o flagra dos beijos com a loira, que especulam ser a ex-BBB Yasmin Brunet, surgem boatos sobre uma nova paixão na vida do ator.