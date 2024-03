Claudia Raia e família têm malas extraviadas e prejuízo chega a R$ 60 mil - Foto: Reprodução

Publicado 20/03/2024 09:03

Este colunista descobriu com exclusividade que Claudia Raia e os filhos, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca Homem de Melo, entraram na Justiça contra a Latam Airlines e Iberia Lineas Aereas após terem suas malas extraviadas. O prejuízo chega a R$ 60 mil.

De acordo com documentos obtidos pela coluna, Claudia, Enzo e Luca saíram de São Paulo, enquanto Sophia saiu dos Estados Unidos, com destino à Espanha, no dia 16 de agosto de 2023, de classe executiva. Ao chegarem no aeroporto de Madrid, no dia 17 de agosto, notaram que todas as sete malas que haviam despachado foram extraviadas.

A família se dirigiu ao balcão de atendimento e registraram o termo de irregularidades de bagagem.

Eles requereram que as malas fossem entregues o mais rápido possível, já que estavam somente com a roupa do corpo, inclusive o bebê, que também teve seus pertences pessoas extraviados.

Na ação, os famosos informam que as malas só chegaram no dia seguinte ao destino, sendo que uma delas, que pertencia a Enzo, só foi entregue no hotel dois dias depois. Além disso, uma taxa do transfer foi cobrada.

Por conta do extravio, a família precisou comprar diversos itens básicos, como roupas, artigos de higiene pessoal, especialmente do pequeno Luca.

Por conta da falha na prestação de serviço, Raia e seus filhos entraram na Justiça para pedir uma indenização de R$ 15 mil para cada um, totalizando o valor de R$ 60 mil.

O valor visa reparar danos mateiras e morais que a atriz e seus filhos sofreram, ainda mais o bebê.