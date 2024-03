Lucas Lima - Foto: Reprodução

Lucas LimaFoto: Reprodução

Publicado 20/03/2024 10:10

Lucas Lima, o famoso ex da Sandy, se deparou com uma mensagem inusitada em suas redes sociais nesta quarta-feira (20). O internauta compartilhou a suposta cantada, divertindo os seguidores. Porém, vale lembrar que recentemente o cantor teria sido flagrado passeando com uma loira misteriosa. Agora, já está compartilhando possíveis flertes que recebe dos fãs.

Uma internauta desconhecida perguntou ao ex-marido de Sandy: “Deixa eu puncionar aquela veia saltada ali no teu braço?”. O músico compartilhou a captura de tela em seus stories do Instagram e perguntou aos seguidores se aquilo seria “uma cantada ou uma ameaça”, divertindo os fãs na rede social.

A fala da seguidora foi relacionada a um vídeo publicado por Lucas após um passeio na praia, quando ele decidiu fazer musculação ao ar livre. Na ocasião, ele brincou sobre a sua falta de bronzeado: “Fantasma avistado treinando no Rio de Janeiro”. Mas o que deu o que falar em relação a cena foi a suposta companhia do famoso.

Segundo a página Circo da Mídia, Lucas Lima foi flagrado ao lado de uma loira misteriosa. O registro foi feito por um espectador que reconheceu o músico e compartilhou o momento. A identidade da jovem, porém, é desconhecida até o momento e os internautas seguem especulando sobre um possível novo affair do músico.

“Não é aquela instrutora de yoga, é outra já então?”, perguntou uma seguidora em relação a Vi Bueno Maruca,apontada recentemente como affair do famoso. “Esse quebra cabeça tá muito confuso”, afirmou outra pessoa. “Quem é essa loirinha?”, questionou uma terceira.