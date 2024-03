Jojo Todynho fala sobre briga com Anitta - Reprodução

Publicado 20/03/2024 13:46 | Atualizado 20/03/2024 13:46

Jojo Todynho se viu envolvida em mais uma polêmica nas redes sociais. Nesta terça-feira (19), um homem que se identificava como advogado da funkeira compartilhou detalhes sobre a adoção de um menino angolano. A publicação causou um verdadeiro tumulto e a cantora decidiu se pronunciar.



Dr. Camunda, como se identifica nas redes sociais, publicou uma foto com Jojo Todynho e até citou o nome da criança envolvida: “Jô, futura advogada, será um prazer ter você como colega de profissão. Últimos procedimentos jurídicos na adoção do filho angolano de Jojo Todynho, o Francisco”, declarou ele. Após a divulgação do suposto advogado, a funkeira soltou o verbo.



“Eu vou marcar um demônio aqui, que foi dar a nota pra um outro demônio lá, falando que ele está à frente do processo de adoção do meu filho. Aonde?”, perguntou Jojo. “Só para você aprender, vou te denunciar na OAB, porque você não pode falar sobre um processo de adoção, que você não está à frente de nada, ainda mais sendo de uma criança, pra você deixar de ser babaca”, afirmou.



A cantora enfatizou que a imagem também foi tirada de contexto. “Ontem você tirou uma foto comigo lá no consulado, como fã, porque eu não sei nem o que você estava fazendo lá e também não me interessa. Agora você vai lá e dá a nota dizendo que você está à frente do processo? Sonho, né, amor?”, debochou.



Além de denunciar o rapaz na OAB, a funkeira pretende fazer denúncia na Angola também: “Para você deixar de ser babaca e aprender como é ter ética”, disparou ela. “As pessoas entraram em um nicho de falta de escrúpulo total. Para elas, não importa se é mentira ou se é verdade, elas querem like, querem aparecer. Depois, não entendem porque têm uma vida miserável”, concluiu.