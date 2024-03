Sabrina Sato atende fãs e exibe Nicolas Prattes em chamada de vídeo - Foto: AgNews/Divulgação

Sabrina Sato atende fãs e exibe Nicolas Prattes em chamada de vídeo Foto: AgNews/Divulgação

Publicado 20/03/2024 12:11 | Atualizado 20/03/2024 12:16

Sabrina Sato chegou aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na companhia virtual de Nicolas Prattes, já que o artista está em Nova York, Estados Unidos. Ao ser abordada por fãs na porta da emissora, a apresentadora compartilhou o momento em que conversava com o ator por chamada de vídeo. A famosa ainda curtiu o clima descontraído com os admiradores.



Em seu perfil no X, Sabrina Sato chegou a compartilhar o momento recepcionada por fãs na porta dos Estúdios Globo. “Trouxe o Nicolas Prattes para dar um oi para galera na porta dos Estúdios Globo”, brincou a apresentadora, compartilhando a chamada de vídeo com o namorado ao exibir a tela do celular.



“Ele conhece a gente, mostra! Nicolas!”, disse um fã para a apresentadora. “Que linda!”, disse outro elogiando Sabrina. “Olha que maravilhoso!”, declarou mais um sobre o ator. “Não olhem muito porque eu sou ciumenta!”, brincou a famosa. “A gente viu ele primeiro”, rebateu outro admirador. “Nicolas, tá com ciúme agora, vê se pode!”, enfatizou mais um.



O relacionamento entre Sabrina Sato e Nicolas Prattes foi oficializado durante o Desfile das Campeãs de São Paulo, em fevereiro deste ano. Ao ser questionado pelo jornalista Gabriel Perline sobre o que o levou ao Sambódromo do Anhembi, o ator respondeu sem hesitar: “É o amor”.