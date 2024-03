Yasmin Brunet e Dona Déa - Foto: Reprodução

Publicado 20/03/2024 11:35 | Atualizado 20/03/2024 11:41

A Dona Déa Lúcia, mãe do Paulo Gustavo, se envolveu em uma polêmica recente com a influenciadora Yasmin Brunet no programa 'Domingão com Huck', da Globo. Na ocasião, a apresentadora teria causado climão ao criticar a ex de Gabriel Medina e indicar leitura que educa contra o racismo. Agora, após o alvoroço, a veterana decidiu se pronunciar.



Em seu perfil no Instagram, Dona Déa compartilhou uma mensagem reflexiva que chamou a atenção dos seguidores. Nos stories, a famosa compartilhou um post que apontava três lições: "A opinião dos outros não muda minha vida; Quem fala do outro também fala de mim; Quem fala de mim não paga minhas contas". Essas palavras ecoaram em meio à polêmica entre ela e Yasmin Brunet na web.



Para quem não sabe, no último domingo (17), a presença de Dona Déa no 'Domingão com Huck' gerou grande repercussão nas redes sociais. Durante a conversa com Yasmin, ela entregou um livro sobre racismo, "Macacos" de Clayton Nascimento, destacando a importância do combate ao preconceito racial. Além de confrontar a ex-sister em relação à Davi Brito.



Embora a cena não tenha sido exibida no programa, Dona Déa compartilhou nas redes sociais a imagem do livro e uma mensagem de incentivo à leitura em questão: "Conta como é ser negro em um país como o Brasil. [...] Não podemos mais permitir que este terror continue. Comprem este livro e vamos juntos combater o racismo”, sugeriu ela.