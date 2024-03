Sabrina Sato - Foto: Globoplay/Reprodução

Sabrina SatoFoto: Globoplay/Reprodução

Publicado 20/03/2024 14:37 | Atualizado 20/03/2024 14:56

A tarde dos participantes do BBB 24 foi agitada com a visita surpresa de Sabrina Sato à casa mais vigiada do Brasil. Assim como Deborah Secco, a apresentadora fez uma rápida passagem pelo reality show, divertindo os brothers após a eliminação de Raquele e dando o que falar nas redes sociais.



Ao chegar na casa, Sabrina brincou e gritou com os participantes, relembrando a sua passagem pelo reality show. A apresentadora apontou para o biquíni de Beatriz assim que chegou, informando que seu seio estaria à mostra. "Tá pelada", disse ela. Em seguida, a apresentadora foi derrubada no chão pela sister aos gritos.

MEU DEUS A BEATRIZ DERRUBANDO A SABRINA SATO pic.twitter.com/Z2ytvhqJk7 — @zoe zalewski ͏ ͏ ͏ (@zoelews) March 20, 2024



"Quando eu estive aqui Davi nem era nascido", destacou Sabrina Sato em outro momento. "Beijei muito naquela piscina, rolei na grama", recordou ela, que aproveitou para nadar de roupa. A famosa chegou a fazer uma promessa inusitada a Bia: "Meu bem, quando você sair daqui, vou te ajudar. O prêmio não garanto, mas a virgindade garanto", afirmou.



Deixando os participantes curiosos sobre como anda a vida dos eliminados do reality show, Sabrina ainda entregou: "Vocês acabaram com a saúde mental dos camarotes". Mas a apresentadora se ateve mais a falar da sua própria experiência no BBB. "Na minha época a gente bebia muito, se divertia bastante, beijava na boca. Não tinha internet, né, gente", destacou



"Vocês têm muita confusão, mas aqui não tem boleto pra pagar, não tem problema, vai beijar na boca, fazer festa", incentivou a namorada de Nicolas Prattes. "Eu agradeço ao BBB todos os dias da minha vida", revelou Sabrina Sato, que participou do BBB 3, há 21 anos atrás, e conquistou a fama desde então. "Quando eu estive aqui Davi nem era nascido", destacou Sabrina Sato em outro momento. "Beijei muito naquela piscina, rolei na grama", recordou ela, que aproveitou para nadar de roupa. A famosa chegou a fazer uma promessa inusitada a Bia: "Meu bem, quando você sair daqui, vou te ajudar. O prêmio não garanto, mas a virgindade garanto", afirmou.Deixando os participantes curiosos sobre como anda a vida dos eliminados do reality show, Sabrina ainda entregou: "Vocês acabaram com a saúde mental dos camarotes". Mas a apresentadora se ateve mais a falar da sua própria experiência no BBB. "Na minha época a gente bebia muito, se divertia bastante, beijava na boca. Não tinha internet, né, gente", destacou"Vocês têm muita confusão, mas aqui não tem boleto pra pagar, não tem problema, vai beijar na boca, fazer festa", incentivou a namorada de Nicolas Prattes. "Eu agradeço ao BBB todos os dias da minha vida", revelou Sabrina Sato, que participou do BBB 3, há 21 anos atrás, e conquistou a fama desde então.