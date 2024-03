Nathalia Valente desabafa após ser expulsa de ônibus - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 16:36

A ex-Fazenda Nathalia Valente usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para fazer um desabafo após ser expulsa de um ônibus de viagem. De acordo com a influenciadora, ela foi impedida de viajar com seu cachorro, que é um animal de apoio emocional.

“Ontem eu passei por uma situação que me deixou com medo, chateada e com muita vergonha. Eu fui expulsa de um ônibus de viagem que ia do Rio de Janeiro para São Paulo por causa do meu cachorro, Gregory. Ele é um cão de apoio emocional, eu tenho todos os documentos”, iniciou nos stories publicados no Instagram.

Em seu relato, a ex-peoa afirma que o motorista gritou com ela. “Eu sei que tem lugar que pode e que não pode cachorro, mas esse não era um dos casos. Eu entrei no site da empresa e tem três formas de levar o cachorro dentro do ônibus. O problema nem é esse, é a falta de respeito comigo. Um homem gritou comigo, me expulsou… Eu estava na última cadeira, então para escutar os gritos dele, todo mundo teve que escutar também”, declarou.

“Ele me expulsou duas vezes. A primeira eu fingi que não era comigo, porque eu estava sem acreditar na falta de respeito dele comigo. Até porque eu paguei a passagem, que não foi barata”, destacou. Ainda segundo Nathália, ela foi para o Rio de Janeiro pela mesma empresa e não teve problemas. "A diferença é que eu não estava sozinha, estava com meu namorado. Será que se eu não estivesse sozinha, ia acontecer a mesma coisa? Porque o homem gritou comigo”.

“E detalhe: quando eu saí do ônibus, eu fiquei em volta de um monte de homens. Eu fiquei constrangida, chateada, com medo, fiquei de madrugada lá no terminal da rodoviária… Perigoso, com mala, cachorro, eu chorei, foi desesperador”, completou.