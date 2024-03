Isabella Scherer não é reconhecida Érick Jacquin - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 16:06 | Atualizado 20/03/2024 16:19

Isabella Scherer, campeã do MasterChef 2021, viralizou nas redes sociais ao revelar que não foi reconhecida por um dos jurados do programa: Érick Jacquin. Os dois se encontraram em um evento e a influencer foi tietar o chef e revelou que não é a primeira vez que isso aconteceu.

"POV (ponto de vista): você ganhou o MasterChef, mas o Jacquin nunca lembra de você", escreveu a artista. "O Jacquin não lembra de mim e eu vou pedir uma foto com ele", acrescentou na gravação.

Em seguida, ela vai até a mesa do jurado do programa e pede uma foto com ele. Jacquin atende o pedido, mas não reconhece a vencedora do programa. "A quinta vez que isso acontece", revelou a influencer.

O registro viralizou nas redes sociais e já conta com mais de um milhão de visualizações no TikTok. Nos comentários, internautas especularam o motivo do esquecimento. "Ela tá tão diferente que nem eu estava reconhecendo", disse um. "Você é icônica, mas seu visual tá diferente mesmo. Eu só reconheci quando li o nome da conta", afirmou outro. "Ele lembrou sim, ficou olhando diferente... mas não se ligou de onde", opinou uma terceira.