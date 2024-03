Patrícia Ramos acusa ex-marido de roubo - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 18:43 | Atualizado 20/03/2024 18:54

Após Samara Felippo denunciar o ex-marido por fraude, Patricia Ramos usou as redes sociais para acusar o ex-marido de roubo. No X, antigo Twitter, fez um longo desabafo sobre ter tido conta bancária conjunta e os problemas que enfrentou com o “dinheiro do casal”.

A artista começou fazendo um alerta para mulheres que possuem conta conjunta com seus parceiros. "Desde já, quero deixar um recado para todas as mulheres que estão lendo esse tweet: sejam inteligentes, tenham conta individual, tenham coisas no nome de vocês e pensem muito antes de fazer conta conjunta", iniciou.

"O querido sempre bateu na tecla da conta conjunta. Mas a lógica da conta conjunta é: o pagamento de ambos numa conta bancária, certo? Pois, na 'nossa', só entrava o meu dinheiro. O dele? Nunca nem vi a cor", disparou ela. Patrícia conta que o marido "gerenciava" sua carreira e o dinheiro que a influencer recebia de seus trabalhos. "O dinheiro era nosso, e quando eu dizia o contrário, eu era xingada de egoísta pra baixo".

"Comecei a ter interesse em investir meu dinheiro, e uma amiga que trabalha com isso ofereceu os serviços e eu topei. Advinha? A conta com todo o dinheiro investido estava no nome dele. Dizia que era pra movimentar o CPF, aumentar o score, etc. Quando eu pedi pra mudar, foi um escândalo sem fim", relatou. "Falar de dinheiro sempre foi um inferno, porque eu era xingada de egoísta, individualista, até cena de choro tinha, porque dizia se sentir humilhado por eu ganhar muito mais".

A influencer explicou que o estopim para o divórcio foi descobrir que ele havia aberto uma conta bancária no nome de Patrícia sem que ela soubesse. "Através dessa conta bancária, os meus clientes de publicidade depositavam meus pagamentos. Até que teve um dia que ele sentiu que comecei a desconfiar e disse que tinha aberto a conta, mas não contou antes pra juntar uma grana gorda e me fazer 'surpresa'", detalhou.

"AGORA SENTA… quando eu pedi login e senha da conta, disse que não precisava mexer nela, porque ele estava administrando a grana, e eu podia confiar, afinal, ele era meu marido (?). Até que um dia, a fatura do meu cartão fechou, nas minhas outras contas não tinham dinheiro e eu decidi entrar na tal conta 'gorda' pra poder pagar a fatura. E pasmem. tinha só R$ 300", revelou.

"Fui olhar o extrato e tinha muita grana transferida pra conta dele. Quando fui questionar, fui xingada, humilhada, afinal, quem desconfia que o marido está roubando sua conta bancária? Sendo que existe uma conta conjunta de vocês dois?", lamentou.

Patrícia declara que o ex-marido alegou que o usou o dinheiro para comprar tênis, mas quando acessou o aplicativo do banco, descobriu o verdadeiro destino do valor: "Vi que todo o dinheiro que ele havia transferido da minha conta pra dele, ele perdeu em aposta. Sim! Apostas! O valor de uma casa! De um terreno! De um carro 0 km! O dinheiro que eu poderia ter usado pra quitar a casa dos meus pais. O infeliz já tinha me traído com várias mulheres, me agredia, me humilhava, me tirava pra merda! E, no fim das contas, ainda me roubou."

"Ali foi o ponto final pra mim. Ele veio pra cima de mim, me agrediu, estourou o meu celular e o dele na parede, de aquela cena típica de choro: 'ain, me perdoa, pelo amor de Deus'. Enfim, vocês já sabem", disse ela, relembrando as agressões que denunciou.

"Simplesmente disse que ia trazer uma designer de interiores pra dentro do meu apartamento pra somar o valor de todos os móveis, porque ele queria metade de tudo… Eu, que já estava calejada de ser idiota, falei: 'pois bem, traga a designer, vamos somar tudo e subtrair por tudo que você me roubou, pode ser?'. Aí, essa ideia ficou de lado porque, afinal, ele ia sair perdendo, né? Aí apelou pra parte da assinatura dos papéis... Disse que só assinaria os papéis do divórcio com um acordo financeiro de R$ 400 mil no PIX na conta dele. Podia até parcelar… Gosta muito de um dinheiro…", alfinetou. Patrícia completou dizendo que fez a transferência do valor para ele "se reerguer e não voltar pra casa da mãe".