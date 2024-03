Ex-coelhinha da Playboy abre perfil em site adulto e critica etarismo - Foto: Reprodução

Publicado 21/03/2024 10:19 | Atualizado 21/03/2024 11:40

Iara Steffens, conhecida por sua passagem como coelhinha da Playboy, celebrou seus 48 anos de idade inaugurando um perfil nas plataformas de conteúdo adulto. Lá a famosa ostenta o título de "Milf Mais Sexy do Brasil". Ela alega que sua decisão foi motivada pela exclusão sofrida devido ao etarismo.



Para quem não sabe, “milf” é uma expressão usada para definir mulheres mais velhas que produzem conteúdo adulto. A influenciadora rebate as críticas, afirmando que ainda se sente atraente. Segundo ela, sua presença nas plataformas adultas atrai uma audiência jovem, mas ainda sofre preconceito por parte de “novinhas invejosas”.



“Me sinto mais gostosa aos 48. Tanto que cheguei ao topo das plataformas por isso. Essa coisa de milf mexe com os caras, eles fantasiam muito. E isso me excita também. Os novinhos são maioria no meu perfil. Eles são pervertidos, adoram saber da minha vida e acompanhar minhas aventuras sexuais", revelou a ex-coelhinha.



Iara também levanta questões sobre a liberdade de expressão feminina. "Proibir o topless é uma contradição, é um crime contra as mulheres. Por isso decidi morar e viver em um clube naturista, onde temos liberdade. É hipocrisia de quem critica, um falso moralismo. [...] Quem fala mal, está vendo tudo nas plataformas adultas", garantiu ela.



Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa de Iara Steffens, a influenciadora alcança uma média de faturamento mensal de R$ 40 mil. Assim, o alcance de seus conteúdos nas plataformas adultas condiz com o que foi descrito pela influencer, reforçando seu sucesso no ramo.