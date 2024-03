MC Ryan é parado pela polícia ao dirigir Porsche avaliado em R$ 1 milhão - Foto: Reprodução

MC Ryan é parado pela polícia ao dirigir Porsche avaliado em R$ 1 milhãoFoto: Reprodução

Publicado 21/03/2024 08:39 | Atualizado 21/03/2024 08:39

MC Ryan surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma experiência incômoda que viveu na noite desta quarta-feira (20). O funkeiro foi parado pela polícia enquanto dirigia seu Porsche 911 Carrera, avaliado em R$ 1 milhão. Os oficiais teriam abordado o cantor para esclarecimentos, devido ao veículo de luxo.

Nas imagens divulgadas, MC Ryan aparece ao lado de seu carro enquanto conversa com o policial. Ao comentar sobre a ocasião, o artista reflete sobre sua jornada. O famoso soou compreensivo, apesar do suposto preconceito ao ser abordado sem motivos aparentes: "Sei que é difícil aceitar onde eu estou sabendo de onde vim", afirmou.

Recentemente, o funkeiro mostrou sua mais nova aquisição luxuosa, uma Ferrari Roma, avaliada em até R$ 5 milhões. Com uma coleção de carros extravagantes, MC Ryan é conhecido como 'o rei da revoada' no mundo do funk. Ele divulgou sua ida à concessionária para adquirir o novo veículo e compartilhou um trecho dirigindo a máquina.

Além da Porsche 911 Carrera e da Ferrari Roma, MC Ryan possui uma impressionante variedade de veículos de luxo em sua garagem. A coleção inclui Lamborghinis, Ferraris e até um jatinho particular, evidenciando o sucesso e estilo de vida glamoroso do funkeiro.