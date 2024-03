Adriane Galisteu desabafa sobre menopausa - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 21:26 | Atualizado 20/03/2024 21:29

Adriane Galisteu fez um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira (20) a respeito da menopausa. A apresentadora comentou os sintomas e admitiu sofrer com mudanças de humor.

"Meninas, bora voltar a falar dos sintomas da nossa famigerada menopausa. Vontade de comer doce quase que incontrolável. Você também está assim?", declarou no vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

"Humor, eu quero focar no humor. Tem horas que eu acho que estou enlouquecendo. Eu falo: 'Não é possível. Enlouqueci? Estava bem e, de repente, dá uma raiva. Uma coisa pequena, mas é uma explosão, é uma bomba atômica", relatou. "Aí depois, dá um choro, uma tristeza, uma angústia, um negocinho aqui que dentro também que a gente não sabe explicar... Do nada".

De acordo com a apresentadora, ela também tem sentido desejo de comer doces. "A vontade de comer doce, ai você se diverte um pouco, porque um chocolatinho dá uma alegria. Mas, o que eu quero falar é dessa mudança de humor. Por que será que isso acontece, gente?".

No vídeo, a artista convidou um médico para explicar detalhadamente os sintomas e suas causas. "Como se não bastasse os calores que chegam com a idade, a menopausa vem acompanhada de muitos sintomas (nenhum agradável por sinal). Eu decidi falar de todos eles por aqui, sabendo que nós mulheres somos muito diferentes, porém iguais!", escreveu Galisteu na legenda.

"Hoje, escolhi falar sobre as mudanças de humor, do beijo na boca ao soco na cara em menos de 2 segundos! Quem já passou, ou está passando por isso, me entende. Que loucura louca é essa? Fala comigo por aqui, quero te ouvir!", completou.