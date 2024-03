Eliezer faz surpresa para Viih Tube e filha na nova mansão - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 22:03 | Atualizado 20/03/2024 22:08

Eliezer surpreendeu a esposa, Viih Tube, e a filha, Lua Di Felice, com uma decoração especial para a nova mansão da família. Nesta quarta-feira (20), o ex-BBB decidiu homenagear as duas no jardim vertical da casa.

“Fiz uma surpresa pra minhas meninas. Confesso que o Eli de 2 anos atrás ia achar a coisa brega do mundo mas não tô nem aí, sou brega mesmo e apaixonado por elas", escreveu ele no Instagram.

O empresário revelou no vídeo que mandou escrever "Lua" com flores no jardim da casa especialmente para a filha. “A Lua vai ter um jardim só pra ela”, declarou Eliezer.

Nos comentários da publicação, os fãs do casal se derreteram com a surpresa. "A lua tem tanta sorte de ter pais como vocês! Parabéns vocês são demais! Que exemplo lindo de homem, pai e marido você está dando Eli! Continue sua família e você merecem", disse uma. "A lua é tão amada, tão abençoada com essa família", declarou outra. "Vocês são muito ricos de tudo que o escreveu é incapaz de comprar. E a Lua vai crescer com lindas memórias", afirmou uma terceira.