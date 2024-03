Lucas Henrique volta a flertar com Pitel e dança colado com a sister - Foto: Reprodução

Publicado 21/03/2024 11:32 | Atualizado 21/03/2024 13:14

Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, continua se aproximando de Pitel no reality show. Vale destacar que o brother sequer imagina que está solteiro ou que sua ex-esposa, Camila Moura, viralizou após comentar sobre seus flertes com a sister. Ainda assim, o professor de capoeira vivendo momentos íntimos com a participante.



Na última festa do líder, realizada na quarta-feira (20), Lucas chamou a atenção ao dançar próximo a Pitel ao som da música “Beautiful”. Durante a dança, os dois demonstraram um possível clima, com Buda girando a sister, aproximando seu corpo do dela e até acariciando os cabelos da assistente social.



Nos últimos dias, a alagoana provocou Lucas sobre sua situação pós-programa, sugerindo que ele não teria uma casa para voltar. Vale ressaltar que Buda ficou visivelmente preocupado ao não ver sua então esposa no vídeo do anjo, uma vez que ele desconhece o término do relacionamento.



A situação gerou especulações, com alguns acusando Camila Moura de ter combinado com Lucas um suposto romance no BBB 24 para ganharem visibilidade. Diante das acusações, a professora de História se manifestou, afirmando estar realmente decepcionada e focada em seguir em frente após a separação.