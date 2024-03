Atriz de 'Renascer' expõe cobrança sobre aparência: 'Comentário de homem' - Foto: Reprodução

Publicado 21/03/2024 10:48

A artista que dá vida a Sandra em “Renascer”, Giullia Buscacio, usou suas redes sociais para compartilhar um comentário sobre sua aparência. A atriz, de 27 anos, expôs a mensagem de um homem que sugeriu que ela aplicasse botox. O internauta identificou a fala como "dica saudável", mas a famosa detonou a indicação jamais solicitada.



Giullia decidiu expor publicamente o comentário recebido, destacando a pressão enfrentada pelas mulheres e sua constante cobrança em relação à aparência. "Está precisando fazer um botox na área dos olhos. Cheio de ruguinhas. Dica saudável", declarou o internauta, supostamente tentando ajudar a artista com a informação.



Em sua resposta, a intérprete de Sandra o direito da comunidade feminina ser quem são, sem julgamentos ou padrões inatingíveis. "Postando aqui esse comentário de um homem, só para exemplificar como é a cobrança estética em cima das mulheres e sua aparência", começou ela. "Sou atriz e tenho expressões. Mesmo se não fosse, aceitem a verdade da vida. Deixem as mulheres em paz”, pediu.



Na trama de “Renascer”, Sandra retorna à fazenda da família após abandonar a faculdade de Direito em Salvador. Assim, se envolvendo com João Pedro, filho do inimigo de seu pai. Fora das telas, Giullia costuma compartilhar bastidores da novela em seus stories do Instagram. A atriz mostra registros com colegas de elenco como Marcos Palmeira, Edvana Carvalho e Duda Santos.