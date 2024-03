Samara Felippo e Leandriho Barbosa - Reprodução / Instagram

Após ser alvo de acusações de sua ex-esposa, Samara Felippo, identificadas como violência patrimonial, o jogador Leandrinho Barbosa decidiu se pronunciar. Nas redes sociais, ele expressou sua posição diante das alegações feitas pela mãe de suas filhas. O atleta refutou e rebateu diretamente as falas da artista.



Em seu perfil no Instagram, Leandrinho, junto com seu advogado, afirmou que a narrativa apresentada pela atriz não condiz com a realidade. A publicação do atleta dividiu opiniões, com diversos internautas tomando partido da artista e alguns discutindo sobre ambos os lados.



"Paga oque tu deve não tem vergonha na cara", disparou uma seguidora. "Admitiu a culpa, e ainda queria o que? Que ela pagasse manutenção e sustentasse uma casa cara sozinha que claramente era fora dos padrões salariais dela?", pontuou outra. "O cara admitindo em rede nacional q sonega imposto (risos)", reparou uma terceira.

"Interessante que esse "ataque" dela contra o Leandrinho veio após a filha preferir morar com ele nos estados unidos", declarou uma usuária, supostamente defendendo o atleta. "Nem sempre um homem , mas sempre um homem", brincou outra. "Duvido que ela esteja mentindo", garantiu mais uma. "Um advogado assinou isso? Rapaz…" ironizou uma internauta.

Entenda o caso

Em seu pronunciamento, Leandrinho sugeriu que a atriz estava ciente de que a casa foi registrada em nome do cunhado. “Foi realizada a compra de um imóvel cujos recursos de minha parte foram muito superiores. A Sra. Samara [...] sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão”, afirmou ele, revelando que ele não possuía domicílio fiscal no Brasil, e isso teria sido acordado entre o ex-casal.



O jogador detalhou ainda que, após o divórcio, Samara viveu na residência por dois anos. “Não houve qualquer manutenção o que causou depreciação significativa, reduzindo o valor de mercado para menos da metade”, declarou. “Por tudo isso, existe uma discussão judicial acerca dos pagamentos ajustados no acordo”, informou o jogador.



Em relação à propriedade da atriz, que foi vendida para comprar a casa, o atleta esclareceu: “Esqueceu a Sra. Samara de mencionar em sua postagem ter recebido dois imóveis de minha propriedade na cidade de São Paulo [...] ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação”, finalizou. Ele destacou tentativas de acordo por parte de seus advogados, negadas pela artista.