Karoline Lima e Léo Pereira aproveitam dia de beleza: 'Famoso do dia' - Foto: Reprodução

Karoline Lima e Léo Pereira aproveitam dia de beleza: 'Famoso do dia' Foto: Reprodução

Publicado 21/03/2024 12:11

Karoline Lima e seu namorado Léo Pereira decidiram curtir a quinta-feira (21) em um salão de beleza cabeleireiro. A influenciadora compartilhou a novidade em suas redes sociais, anunciando a companhia do amado no estabelecimento. Fãs logo relembraram quando a diva encontrou a atriz Susana Vieira no estabelecimento



Em seus stories no Instagram, Karoline publicou um vídeo mostrando Léo Pereira ao seu lado no salão de beleza. "Bom dia a todos, hoje tenho companhia no salão", contou a influenciadora, acompanhada do amado. "Aguardem o resultado, tá?", brincou o jogador de futebol, fazendo suspense sobre um tratamento capilar.



As seguidoras da influenciadora não deixaram de comentar a presença do jogador no estabelecimento: "o famoso no salão hoje é ele [Léo]”, escreveu uma fã. A fala se deve ao fato de Karoline encontrar celebridades durante suas idas ao salão de beleza.



A influenciadora esbarrou com a atriz Susana Vieira em um salão carioca, em fevereiro deste ano, destacando o momento especial nas redes sociais. “Eu no salão e de repente chega a Susana Vieira. Que diva!”, compartilhou a ex de Éder Militão na época do ocorrido.