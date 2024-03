Após Letícia Spiller flertar com Nizam, web reage: 'Corajosa' - Foto: Reprodução

Após Letícia Spiller flertar com Nizam, web reage: 'Corajosa' Foto: Reprodução

Publicado 21/03/2024 13:11 | Atualizado 21/03/2024 13:11

Após o quarto eliminado do BBB 24, Nizam, compartilhar foto de sunga no Instagram, a atriz Letícia Spiller trocou emojis sugestivos com o modelo. Solteira desde o fim de seu casamento com o músico Pablo Vares, ela teria flertado com o ex-BBB e deixado os fãs preocupados. Isso porque seguidores acreditam que o corpo da famosa vai virar pauta do influencer.



Letícia comentou na postagem com um "aff" e um emoji de foguinho, indicando interesse no clique quente do ex-BBB. A interação entre ela e Nizam não passou despercebida pelos fãs, com muitos deles expressando preocupação com possíveis julgamentos sobre a aparência da atriz. Afinal, quem acompanhou a passagem do influencer pelo reality sabe dos comentários que ele fez sobre Yasmin Brunet.



“Corajosa”, enfatizou uma seguidora. “Cuidado! Se teu corpo for bonito ele vai falar e se for feio mais ainda”, garantiu outra. “Deixa ela gente as vezes de boca fechada ela até vai né”, brincou uma terceira. “Olha ela vindo na internet já já falar que ele falou mal do corpo dela e a chamou de velha”, sugeriu mais uma. “Imagina ser chamada de velha com um corpo e um rosto desse que ela tem? (risos) que honra”, disse uma internauta, defendendo a artista de possíveis críticas.



Vale destacar que Letícia Spiller e Pablo Vares anunciaram o fim de seu relacionamento de sete anos em novembro do ano passado. A atriz, ao falar sobre o término, destacou que o amor entre eles havia tomado outro caminho e que encerraram o ciclo da relação de forma amigável.