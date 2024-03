Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/03/2024 15:10 | Atualizado 21/03/2024 15:12

Com as eleições municipais se aproximando, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, decidiu ingressar na política e concorrer a um cargo público em São Paulo. Após ser vista em diversos programas de TV, tudo indica que em breve ela lançará a sua candidatura como vereadora.



Conforme revelado pela colunista Fábia Oliveira, Ana tem traçado sua trajetória para concorrer ao cargo de vereadora em SP. A mãe de Isabella Nardoni surgiu recentemente no Encontro, da Globo, no Geral do Povo, da RedeTV! e até no Balanço Geral, da Record. Provavelmente, sua constância nos programas de TV seria uma estratégia política.



A possível candidatura de Ana Carolina ocorre 16 anos após a morte da filha. O assassinato de Isabella Nardoni ainda ecoa na memória dos brasileiros. A menina de apenas cinco anos foi jogada da janela do apartamento pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá.



Apesar de terem sido condenados, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá permanecem em situações distintas. Enquanto Jatobá cumpre pena em regime aberto, Nardoni está no semiaberto e poderá solicitar a progressão para o regime aberto em breve. A tragédia familiar ganhou destaque nacional e repercute até hoje.