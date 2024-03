Juliano Cazarré atualiza quadro de saúde da filha após cirurgia - Reprodução/Instagram

Juliano Cazarré atualiza quadro de saúde da filha após cirurgiaReprodução/Instagram

Publicado 21/03/2024 19:04

"Oi pessoal, já fiz tudo que tinha pra fazer aqui. Fui muito corajosa, troquei a cânula e tirei sangue pra fazer exame. Agora vou me arrumar pra ir pra casa. Obrigada pelas orações de todos vocês, um beijo", informou Juliano através do Instagram.

Mais cedo, o artista surgiu acompanhando a filha na ambulância a caminho do hospital. Maria Guilhermina, de um ano, nasceu com Anomalia de Ebstein, uma condição rara no coração. "Hoje quem vai acompanhar a Guigui ao hospital para troca da cânula, pela primeira vez, é o papai", escreveu Cazarré na legenda da publicação. "Agradeço quem puder fazer uma breve oração por ela e para que tudo seja rápido e tranquilo. Obrigado, amigos".

Além de Maria Guilhermina, Letícia e Juliano Cazarré também são pais de mais cinco crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e o caçula Estêvão, que nasceu no início deste mês.