Biah Rodrigues explica submissão ao cantor SorocabaReprodução/Instagram

Publicado 21/03/2024 18:37 | Atualizado 21/03/2024 18:46

Biah Rodrigues, que já declarou diversas vezes ser submissa ao seu marido, o cantor Sorocaba, da dupla com Fernando. Em conversa com internautas nas redes sociais, a influenciadora cristã falou sobre a relação com o companheiro e relembrou uma traição.

"Na Bíblia tem sobre submissão ao marido, mas nos dias de hoje é difícil viu", perguntou uma internauta nos stories do Instagram. "Algumas amigas têm dificuldade de entender o versículo bíblico que diz o seguinte: 'Esposas sejam submissas a vossos maridos'", iniciou.

"O texto seguinte diz: 'Marido, ame a sua esposa como Jesus amou a Igreja. Aí eu pergunto, qual seria a dificuldade que você teria de se submeter a um marido que é igual a Jesus?", prosseguiu Biah. "Ou seja, maridos, se esforcem para ser como a Jesus, assim as amigas não terão mais problemas com esse texto"

Na conversa com as seguidoras, Biah também falou sobre o perdão de uma traição. Grávida de gêmeos, a mãe de Theo, de 3 anos, e Fernanda, de 2, já revelou que foi traída por Sorocaba durante sua primeira gestação, em 2020.

"Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é lembrar de algo que aconteceu e mesmo lembrando aquilo não te dói mais. Como um machucado. Um machucado que cicatrizou, você vê o que aconteceu, você vê que existe uma marca, porém quando você toca aquilo não dói porque está cicatrizado", declarou. "É isso que o verdadeiro perdão traz, ele traz cura, ele traz cicatrização, então se isso ainda te dói é porque você não conseguiu ainda liberar o perdão verdadeiramente. Se você lembra daquele acento, aquilo algo que aconteceu, que aquilo te dói, te faz sofrer, você não perdoou verdadeiramente."