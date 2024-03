Ator Rafael Cardoso teria agredido o gerente de um bar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 22/03/2024 09:20 | Atualizado 22/03/2024 09:25

A Justiça já definiu a data da audiência de Rafael Cardoso, que responderá por lesão corporal e ameaça a um gerente de restaurante. A vítima é João Fernando Brito, 64 anos, e o episódio aconteceu na Barra da Tijuca. O caso teve imagens divulgadas e depoimentos prestados na 16ª DP.



A audiência está agendada para 17 de abril, conforme informações do jornal O Globo. A ação acontece no 9º Juizado Especial Criminal, da Barra da Tijuca. Assim, Rafael Cardoso e João Fernando, ambos os envolvidos, devem prestar depoimento sobre o episódio datado no início de março, na 16ª DP.



A situação, segundo Alexandre Ramalho, advogado do ator, tratava-se de uma "discussão de botequim". Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que tudo ocorreu em meio a um desentendimento de trânsito. Porém, as imagens mostram o artista desferindo chutes contra o gerente.



"Eles estavam procurando uma vaga e a vaga apareceu. Então, eles deram uma freada brusca e essa pessoa que alegou que foi vítima da violência começou a agredi-lo verbalmente. [...] Ele acabou se irritando, deu um tapa na pessoa, que saiu correndo, tropeçou e caiu. Não teve violência a partir daí", garantiu o advogado.



Ramalho também alegou que Rafael se descontrolou devido à mistura de remédios com álcool, resultado de um tratamento para ansiedade. Por outro lado, a vítima afirma ter sido agredida pelo ator. Além disso, ele não teria revidado devido a uma cirurgia pela qual estava se recuperando, ficando em repouso após o ocorrido.