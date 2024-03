MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 09:48 | Atualizado 22/03/2024 10:06

Após circular na Internet que MC Daniel comprou sua quinta mansão, a coluna Daniel Nascimento, descobriu com exclusividade que o imóvel localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que o MC ostentou nas redes sociais nos últimos dias, não teria sido comprado pelo músico, mas sim alugado.

O mais novo vizinho de Jade Picon, após entrar para o elenco do "Dança dos Famosos", do "Domingão", buscou um local fixo para passar uma temporada na cidade maravilhosa.

A casa de luxo escolhida pelo Falcão do Funk, como é conhecido pelos fãs, teria sido alugada pelo valor de R$ 50 mil, mais taxas. Segundo informações, o imóvel tem a planta similar à residência de Jade.

O músico não exibiu detalhes da decoração da mansão, apenas parte de um dos com odos, mas o local conta com seis quartos e já vem todo mobiliado. O Funkeiro buscou uma casa espaçosa, pois seus produtores vão morar com ele.

Além de Jade, famosos como os jogadores de futebol Gabigol e David Luiz e a atriz e bailarina Aline Campos também vivem no condomínio escolhido pelo cantor.

Vale lembrar que em maio do ano passado, MC Daniel anunciou que havia comprado uma casa de R$ 8 milhões para seus pais morarem.

Pouco depois, ele teria adquirido mais duas casas em São Paulo e também uma na Flórida, nos Estados Unidos.