Bruna Biancardi e Mavie, filha de Neymar, viajam para Arábia Saudita - Foto: Reprodução

Bruna Biancardi e Mavie, filha de Neymar, viajam para Arábia SauditaFoto: Reprodução

Publicado 22/03/2024 09:54 | Atualizado 22/03/2024 09:57

Bruna Biancardi surpreendeu os seguidores ao revelar uma viagem especial com sua filha, Mavie, de apenas cinco meses. Na madrugada desta sexta-feira (22), a modelo e a pequena embarcaram para Riad, na Arábia Saudita, onde o pai da criança, Neymar Jr, está atualmente residindo.



Por meio dos seus stories do Instagram, Bruna compartilhou detalhes da longa viagem. A famosa pegou um voo de primeira classe na companhia de Mavie, sua irmã Bianca Biancardi e sua melhor amiga Hanna Carvalho. A influencer revelou que passaram mais de 24 horas a bordo.



Entre os registros, a modelo revelou uma bronca que suas amigas receberam por brincarem com a bebê no chão da aeronave. Embora não tenha revelado o propósito da viagem, um registro de uma mesa cheia de maquiagens sugere que ela pode estar a trabalho ou prestes a reencontrar o ex-namorado.



Recentemente, Neymar Jr esteve no Brasil para o aniversário de sua irmã, Rafaella, em Santos. Na ocasião, ele animou os convidados dando palinha como DJ e fez uma homenagem à irmã. Porém, não confirmou se retornou à Arábia Saudita ao lado de Bruna.



Além da viagem, os fãs notaram uma coincidência: os pais de Mavie foram vistos usando a mesma pulseira da marca de luxo Van Cleef & Arpels, da França. O acessório é feito em ouro 18 quilates e tem preço avaliado em mais de R$31 mil. Após repararem no detalhe, fãs levantaram rumores sobre uma possível reconciliação do ex-casal, que terminou em novembro de 2023.