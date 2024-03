Giovanna no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 11:08

A conquista da liderança pelo segundo período consecutivo por Giovanna no BBB 24 teve um impacto negativo. Tudo indica que uma parte significativa do público que acompanha a casa mais vigiada do Brasil não esperava por mais uma vitória da nutricionista. Nas redes sociais, internautas até supõe que a campeã trapaceou.

A vitória da integrante do elenco pipoca na dinâmica desta quinta-feira (21) desagradou muitos espectadores. Inclusive, o público fez questão de expressar sua frustração com o resultado. Logo após o anúncio da vitória de Giovanna, as redes sociais foram inundadas com críticas e reclamações.

"Deu tudo errado, ninguém gosta dessa Giovanna não, credo!", afirmou um internauta. "Quem detestou o resultado aperta aqui!", criticou outra. "Prova roubada! Na explicação da prova seria em duas rodadas, a 1ª dupla que fizesse em menor tempo disputaria a 2ª etapa e quem ganhou a primeira etapa foi David e Matheus", explicou mais um.

As especulações sobre possíveis irregularidades na dinâmica surgiram em meio às reações negativas, assim como aconteceu na primeira vitória da participante. Além disso, vale destacar que Lucas Buda, o ex-marido de Camila Moura, revelou ter permitido uma vantagem para Giovanna ao atrasar Alane.