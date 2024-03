Kate Middleton anuncia que está com câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 15:19 | Atualizado 22/03/2024 15:56

Kate Middleton se pronunciou nesta sexta-feira (22) através de um vídeo e anunciou que está com câncer. A informação foi confirmada pela própria Princesa de Gales.

Ao longo de um vídeo de 2 minutos e 20 segundos, Middleton disse que já deu início ao tratamento e está se submetendo a sessões de quimioterapia. De acordo com a Princesa de Gales, ela também passou por uma cirurgia.

"Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento", declarou.

No vídeo, Kate afirma que levou tempo para fazer o anúncio oficial por conta da recuperação da cirurgia, do tratamento e também para explicar a situação aos três filhos, George, Charlotte e Louis, e garantir que ela ficará bem.

"Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena", completou.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Vale ressaltar que o estado de saúde de Kate gerou muitas especulações nos últimos meses. Em janeiro, o Palácio de Kensington divulgou que a Princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal. Ela passou 13 dias internada em um hospital de Londres e após receber alta, permaneceu afastada da agenda oficial.