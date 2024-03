Luísa Sonza rebate repórter ao vivo após críticas por ?gritar? com Demi Lovato - Reprodução/Globoplay

Luísa Sonza rebate repórter ao vivo após críticas por ?gritar? com Demi LovatoReprodução/Globoplay

Publicado 22/03/2024 17:41 | Atualizado 22/03/2024 17:43

Luísa Sonza estava prestes a subir no palco para se apresentar no festival de música Lollapalooza nesta sexta-feira (22), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, quando reconheceu um repórter que realizava a transmissão ao vivo dos bastidores. A cantora aproveitou o papo para rebater um comentário feito por Guilherme Guedes sobre sua parceria com Demi Lovato.

Ao vivo, a loira relembrou um episódio que aconteceu no show da artista norte-americana no The Town, em 2023. Na ocasião, Gui comentou que a dupla fez uma "batalha de gritos" ao cantarem a música "Penhasco2", presente no disco “Escândalo Íntimo”.

"A Luísa Sonza gritou mais alto e a Demi Lovato gritou mais alto ainda. E a Luísa gritou mais alto (...) A gente teve uma batalha de gritos. Eu espero que minha audição esteja bem", declarou ele na transmissão do canal Multishow.

Enquanto se preparava para sua performance, Luísa revelou que viu o vídeo de Gui e rebateu o comentário. "Ela que está na turnê do Escândalo Íntimo...", iniciou o jornalista. "Ah! Foi você que falou que eu gritava?", perguntou a loira. "Ele falou que eu e a Demi gritávamos... Você vai ver eu gritando muito mais ainda", alfinetou ela. "Tá bom… Combinado", respondeu ele aos risos. Confira:

Luísa Sonza encontrou (e reconheceu) nos bastidores do Lollapalooza com o jornalista Guilherme Guedes que, na época do The Town, disse que ela e Demi Lovato fizeram uma "batalha de gritos" durante a performance de "Penhasco2". pic.twitter.com/zk8DWb9mMu — Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) March 22, 2024