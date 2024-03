MC Daniel reúne amigos para empurrar carro de professora - Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 21:26 | Atualizado 22/03/2024 21:36

MC Daniel parou o trânsito, literalmente, de uma das vias mais movimentadas do Rio de Janeiro para ajudar uma professora. A profissional ficou sem combustível e contou com a ajuda da ‘Tropa do Fafá’ para contornar a situação.

Nos stories do Instagram, o músico contou que notou que ninguém estava parando para ajudar a mulher e decidiu descer do carro para socorrê-la quando estava a caminho dos estúdios Globo para os ensaios da dança dos famosos.

"Desculpa TV Globo e Domingão com Huck. Luciano Huck, vou chegar uns minutos atrasados", disse na gravação. O músico subiu na garupa de uma moto e enquanto empurravam o carro, ele ia ajudando a controlar o trânsito.

"Foi muito maneiro. Eu vi como se fosse minha mãe. Você parada e ninguém ajudando", explicou o cantor. Em seguida, ele mandou recado para o prefeito da cidade, Eduardo Paes. “Alô, prefeito, estou tendo que fazer o seu trabalho. É complicado, hein chefe…”.

Por fim, a professora explicou que ficou sem gasolina após um carro pegar fogo na vida e ela acabou passando três horas no trânsito. “Esse menino é um príncipe. Me salvou!", agradeceu ela.