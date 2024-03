Luana Piovani defende Fernanda e detona Xuxa - Reprodução/Instagram

Luana Piovani defende Fernanda e detona XuxaReprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 16:57

Luana Piovani publicou um vídeo nas redes sociais para sair em defesa de Fernanda, participante do BBB 24 que foi alvo de fortes críticas por dizer que sente vontade de jogar os filhos pela janela por conta da exaustão da maternidade. Nesta sexta-feira (22), a artista comentou sobre as declarações e detonou Xuxa Meneghel por ter repudiado as falas da confeiteira.

"Sobre a menina que falou da exaustão de ser mãe, de como a gente fica completamente chapada, sem ação, as vezes enlouquecida, subindo pelas paredes, com os nervos à flor da pele... e vem criticar? Pelo amor de Deus!", iniciou nos stories do Instagram.

"Teve uma filha, a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado. Teve uma filha menina, você sabe o que minha mãe fala? Se o primeiro filho dela tivesse sido homem, ela era capaz de não ter o segundo, porque homem e mulher são muito diferente", prosseguiu Piovani.

"Agora vem criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Vocês estão todos loucos, perderam completamente a noção de tudo" afirmou. "Que falta de empatia!".

"Acha que dizer que queria jogar pela janela é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram, acha mesmo? Vocês têm que fazer um curso de interpretação de texto, de bom senso e inteligência emocional", alfinetou. "A gente quando está exausta, fala tudo. Quando você chama alguém de 'filho da p***', você está mesmo pensando na mãe do cara? Claro que não! Você está xingando o cara. Deixa de ser ideia curta".

"Tenham empatia com as pessoas que não tem condições. Você sabe o que é ser pobre? Não ter dinheiro, não saber de onde vai vir a comida, como vai pagar o aluguel, como vai comprar o presente da criança, como vai comprar o material escolar, como é que vai acordar amanhã porque não vai conseguir dormir porque está estressada... Não sabe o que é isso! Nunca viveu um perrengue na vida e agora vem julgar uma mãe cansada? Vai viajar", completou.