Isis Valverde revela luta contra doença autoimune e alerta: 'Se cuidem' - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 14:52

A atriz Isis Valverde emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo revelador sobre sua batalha contra a doença celíaca. Para quem não sabe, a artista viveu momentos difíceis, incluindo perda de peso, internações e diagnósticos errados. Basicamente a famosa sofreu muito até descobrir sua alergia ao glúten, aos 19 anos de idade. Assim, decidiu esclarecer a condição nas redes sociais.



Agora, a atriz levanta a voz para aumentar a conscientização sobre a doença e encorajar outros a buscarem ajuda. "Como alguns já sabem, eu tenho a doença celíaca, que, basicamente, é uma condição autoimune em que o sistema imunológico reage de forma anormal ao glúten, ou seja, eu não posso comer glúten de jeito nenhum”, contou a artista.



“Recentemente, gravei alguns stories respondendo vocês e falei sobre como é cuidar da minha alimentação durante as viagens”, recordou. “Vi que surgiram algumas dúvidas e curiosidades sobre o assunto, então, resolvi gravar esse vídeo pra gente abrir esse diálogo por aqui e ter uma troca maior", disse Isis na legenda da publicação.



Na gravação, publicada em seu perfil no Instagram, a famosa então detalhou um pouco da sua história e vivência com a condição. “Se cuidem, mantenham seus exames em dia e, se desconfiarem que possam ter a doença, busquem ajuda de um profissional", pediu a atriz. No vídeo, Isis revelou quais sintomas ela possuía como descobriu o que realmente te afligia.