Gisele Bündchen - Reprodução de Instagram

Gisele BündchenReprodução de Instagram

Publicado 22/03/2024 12:46 | Atualizado 22/03/2024 12:52

Gisele Bündchen marcou presença no programa americano “The Tonight Show”, na noite dessa quinta-feira (21). No entanto, a famosa acabou surpreendendo o público ao revelar uma experiência assustadora em sua carreira como modelo. Ela compartilhou um momento de quase tragédia nos bastidores de sessão de fotos.



Participando de uma brincadeira sobre mitos e verdades envolvendo sua trajetória, Gisele narrou rapidamente a história para o apresentador Jimmy Fallon. Ela mencionou ter feito um ensaio em um iceberg falso na Islândia e quase ter caído no oceano congelante, uma experiência de quase morte.



Fallon logo apostou que essa seria a mentira da modelo, mas a modelo confirmou que era verdade. Gisele então explicou detalhou o incidente: "Era um iceberg falso no meio dos verdadeiros, no verão da Islândia. Eu teria morrido em segundos, porque você sabe o que acontece quando cai naquela água congelante?”, questionou.



“Em segundos você está morto”, garantiu a ex de Tom Brady. “[A sessão de fotos] foi para esta fragrância chamada Oxygene [...] Você pode ver isso, na verdade. Está na internet. Eu estava com um vestido justo enquanto toda a equipe estava em um barco com enormes jaquetas e coletes salva-vidas”, destacou a famosa.



A plateia do programa ficou surpresa com a história, mas aliviada ao saber que Gisele sobreviveu. Além de compartilhar a experiência, a modelo se divertiu ao ensinar para Fallon o significado de algumas expressões brasileiras. Ela arrancou risadas ao explicar termos como ‘soltar a franga’, ‘tudo joia’ e ‘mandar bala’.