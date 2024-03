Henri Castelli afirma nunca ter brochado e desafia exs a desmentir - Foto: Reprodução/Youtube

Publicado 22/03/2024 14:22

Henri Castelli surpreendeu ao afirmar em entrevista ao podcast Papagaio Falante que nunca brochou durante uma relação sexual. O ator revelou que pode até já ter adormecido durante o ato, mas seu órgão genital teria permanecido ereto. Ele chegou a desafiar os apresentadores a comprovarem a declaração.

Após surgir o assunto, em tom descontraído, o artista revelou: "Isso [brochar durante uma realação sexual] nunca aconteceu comigo”, começou o ator. “Nunca [brochei], pode fazer a pesquisa", enfatizou Henri Castelli, dando a entender que as suas ex-parceiras iriam confirmar a fala.

O ator, conhecido por sua atuação em novelas como Flor do Caribe, Sol Nascente e outras, ainda declarou: "Pode até ter acontecido de ter dormido, mas com o relógio no meio-dia", brincou o artista, esbanjando confiança em sua performance sexual e não deixando de lado o bom humor.

O famoso ainda revelou que, para ele, a diversidade no sexo é bem-vinda, mas sem exposição. “[Vale tudo] desde que não saia dali", explicou Henri Castelli. "Hoje em dia a gente sabe, né? Celular por todo canto, câmeras escondidas [tem que tomar cuidado]", arlertou o ex-marido de Isabeli Fontana.