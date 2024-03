Apresentador do SBT descobre nódulo na tireoide ao vivo - Reprodução/SBT

Apresentador do SBT descobre nódulo na tireoide ao vivo Reprodução/SBT

Publicado 22/03/2024 18:27 | Atualizado 22/03/2024 18:30

O apresentador Paulo Mathias, do SBT, levou um grande susto enquanto comandava o programa "Chega Mais" nesta sexta-feira (22). O jornalista conversava com o médico Antonio Rahal para falar sobre câncer quando descobriu ao vivo um nódulo na tireoide.



Enquanto o especialista realizava um ultrassom para informar ao público sobre a facilidade de um exame de para a prevenção da doença, o apresentador aproveitou a oportunidade para fazer o exame ao vivo.



“Eu achei aqui um ‘nodulozinho’ nele, fica tranquilo, Paulo”, informou o médico. “O que o senhor tá falando? Eu tô em pânico”, declarou o jornalista, assustado.



O médico explicou que se tratava de um nódulo pequeno e misto, sólido e cístico, com classificação T-RADS 3. Apesar do choque com a notícia inesperada, Rahal informou que a chance de que seja maligno é menor que 5%.



“É um nódulo com característica de benignidade, não precisa nem puncionar. Mas, vale a pena fazer ultrassom uma vez por ano para acompanhar”, orientou. Confira: