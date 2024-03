Bella Campos - Reprodução de vídeo

Bella Campos Reprodução de vídeo

Publicado 23/03/2024 10:37 | Atualizado 23/03/2024 10:39

Bella Campos surgiu nas redes sociais para fazer um breve desabafo e preocupou os fãs. Na noite desta sexta-feira (23), a famosa compartilhou um momento desagradável que vivenciou em um restaurante. Em tom irônico, ela revelou aos seguidores que foi confundida com uma atendente, supostamente devido ao seu tom de pele.



Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, Bella relatou a situação. Em um restaurante cheio, uma pessoa desconhecida teria encarado a artista e perguntou se ela trabalhava no estabelecimento. A artista apenas relatou o ocorrido, deixando que os próprios seguidores interpretassem o contexto.



"Boa noite, Brasil!", começou a atriz, contando sobre o restaurante lotado. Em seguida, sem papas na língua, ela detalhou o momento: "Essa mulher branca aqui, ó, fez assim: 'É ela que é a atendente?', e me olhou de cima a baixo", declarou Bella Campos, claramente incomodada.



Do lado de fora do restaurante, a artista direcionou a câmera do celular para a cliente que a havia confundido, encerrando com suposto deboche. “Boa noite Brasil!”, concluiu ela, com o dedo médio levantado para a mulher. A situação dividiu opiniões na web.



“Está discriminando a profissão de atendente? Qual o problema em ser confundida com atendente?”, perguntou um internauta. “Só branco perguntando qual o problema de ser confundindo com atendente do local, por que será?” rebateu outro. “Enquanto tiver gente normalizando o racismo estrutural e falando que é tudo mimimi, nunca haverá mudança”, disparou mais um fã.