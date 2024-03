Show de Ivete Sangalo anima a casa do BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Publicado 23/03/2024 11:25 | Atualizado 23/03/2024 11:29

Ivete Sangalo foi a estrela da festa do BBB24, na noite dessa sexta-feira (22). A baiana trouxe sua energia contagiante para animar os participantes do reality show. Durante o evento, ela invadiu a casa e provocou diversos momentos descontraídos entre os brothers, incluindo solicitar um “empurrão” de Beatriz, que rendeu na web.



De forma brincalhona, Ivete ironizou um acontecimento recente envolvendo Beatriz Reis. Para quem não sabe, durante a visita de Sabrina Sato ao reality show, a jovem ficou tão eufórica que derrubou a apresentadora no show. Brincando com a situação, a cantora pediu que Bia fizesse o mesmo com ela.



“Senti falta de você me derrubar. Me derrube, venha”, pediu Ivete Sangalo. A vendedora prontamente atendeu a artista e encenou uma queda, gerando risadas. Vale destacar que, no episódio com a namorada de Nicolas Prattes, Bia recebeu uma punição gravíssima, perdendo 500 estalecas.



Antes da festa, o apresentador Tadeu Schmidt até fez um pedido especial para Beatriz e Alane, solicitando que se comportassem na presença da convidada do dia. Na ocasião, as sisters ainda não sabiam que a visitante seria Veveta, que aproveitou para interagir com todos os participantes do programa.