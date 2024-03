Leonardo e Poliana Rocha - Reprodução / Instagram

Publicado 23/03/2024 11:57 | Atualizado 23/03/2024 12:33

A influenciadora Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, usou suas redes sociais para uma sessão de perguntas e respostas com os seguidores. Em meio às questões, a mãe de Zé Felipe compartilhou detalhes sobre sua relação com os enteados. Além disso, ela revelou um grande segredo do marido.



Em seus stories do Instagram, Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores. Um dos temas abordados pelos fãs foi a semelhança de um bebê com o rosto de Leonardo, que vem chamando a atenção na web. Após ser questionada sobre o assunto, a famosa não perdeu o bom humor ao responder.



"Poli, você viu o bebê lindo que parece com o Léo?", perguntou uma internauta. Sem papas na língua, a influencer rebateu: "Vi sim! O bebê é muito lindo e Léo é muito bem vasectomizado", disparou Poliana, prontamente dando fim aos rumores e especulações sobre outro possível filho perdido do marido.



Para quem não sabe, a criança em questão viralizou nas redes sociais recentemente. Isso porque, ao exibir seu filho na web, uma mãe revelou que todos comentam sobre a semelhança do pequeno com o cantor sertanejo. Logo os internautas começaram a especular sobre o assunto, supondo que seria mais um herdeiro de Leonardo.



Poliana Rocha também respondeu sobre a síndrome do ninho vazio, comentando do desafio que foi quando Zé Felipe se casou com Virginia Fonseca. A influencer também detalhou a boa relação que nutre com os enteados – Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz, Monyque Isabella, João Guilherme e Matheus, – descrevendo como gosta da casa cheia.